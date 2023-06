Ridurre le armi nucleari russe? Putin manda letteralmente a “fanc..o” la Nato – VIDEO

Il presidente russo usa quella che lui stesso definisce “un’espressione popolare” russa, che in italiano suona come il celebre “fanc..o” e poi rincara la dose verso l’Alleanza Atlantica, precisando che: “La Russia ha più armi nucleari della NATO”

Il presidente russo Vladimir Putin a non ha usato mezzi termini durante il suo intervento al Forum economico internazionale di San Pietroburgo ieri. Il capo del Cremlino, in particolare, parlando di armi nucleari ha detto: “la Nato vuole riduzioni? Fanculo”.

“Noi di quelle armi nucleari ne abbiamo più dei paesi Nato, e loro lo sanno, – ha affermato Putin – per cui premono per avviare colloqui sulla loro riduzione. Fanculo. Capito? Per usare un’espressione popolare”. Un intervento estramente colorito dunque quello del presidente russo, ma che ha immediatamente raccolto gli applausi della platea e che fa ampiamente capire che tipo di rapporti ci siano ormai tra Est e Ovest, sfortunatamente per il mondo.