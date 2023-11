Putin domani parteciperà a vertice Brics su Medio Oriente, ci sarà anche il segretatrio dell’ONU e i paesi arabi

Domani, martedì 21, si terrà un vertice straordinario dei Paesi del Brics in videoconferenza, sul conflitto israelo-palestinese a cui parteciperà Vladimir Putin. Invitati i leader dei Paesi arabi e il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres



Lo riferisce il servizio stampa del Cremlino, sottolineando che vi parteciperà anche il presidente Vladimir Putin. A convocare “una riunione congiunta straordinaria” per domani alle 12, è stato il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, “in qualità di presidente del gruppo dei Paesi Brics”. Nella riunione si parlerà sulla situazione a Gaza. A questo incontro virtuale parteciperanno tutti icapi di Stato dei Brics, Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, oltri ai leader dei Paesi invitati, durante il recente vertice del gruppo a Johannesburg, ovvero Arabia Saudita, Argentina, Egitto, Etiopia, Iran ed Emirati Arabi.

Il governo sudafricano sul tema che sarà trattato domani, all’inizio di novembre ha annunciato che avrebbe richiamato i suoi diplomatici di stanza in Israele per consultazioni, per “segnalare” la sua “preoccupazione” per le “atrocità” commesse da Israele a Gaza.

Inoltre l presidente sudafricano, che venerdì ha chiesto un’indagine alla Corte penale internazionale (Cpi) sulla guerra tra Israele e la Striscia di Gaza, insieme ad altri quattro Stati, aprirà l’incontro dei Brics, dove ciascuno degli altri Paesi , membri o ospiti, dovrebbero poi parlare, si precisa nella nota di Pretoria. All’incontro parteciperà anche il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. Al termine del vertice i leader “dovrebbero adottare una dichiarazione congiunta sulla situazione in Medio Oriente, in particolare a Gaza”.