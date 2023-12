 Putin fa auguri di fine anno a Vucic, ‘rapporti costruttivi’ e manda un messaggio all’Occidente

“Nonostante la non facile situazione nel mondo, i rapporti tra Russia e Serbia, che si fondano su una tradizione secolare di amicizia e vicinanza spirituale, si sviluppano in maniera costruttiva”

E’ quanto si legge nel messaggio di auguri che il presidente russo Vladimir Putin ha inviato al presidente serbo Aleksandar Vucic per le festività del Nuovo Anno e del Natale ortodosso che si celebra in entrambi i Paesi il 7 gennaio in base al calendario giuliano. come riferito dalla presidenza a Belgrado. “Conto sulla prosecuzione del nostro dialogo e su un lavoro produttivo comune sul piano bilaterale, come pure sull’agenda regionale e internazionale”, ha aggiunto il leader del Cremlino. Principale alleato della Russia nei Balcani, la Serbia – pur condannando l’intervento militare in Ucraina, si rifiuta di aderire alle sanzioni occidentali contro Mosca invocando i suoi interessi nazionali, legati in particolare all’appoggio russo sulla crisi del Kosovo e alle forniture energetiche a prezzi di grande favore.

Il messaggio di auguri arriva proprio nel giorno in cui il partito di opposizione “Serbia contro la violenza” (Spn) dopo avere perso e anche con molto distacco le elezioni dello scorso fine settimana, ha manifestato con “violenza” a Belgrado chiedendo nuove elezioni. Putin è noto per non fare nulla a caso e il contenuto di questo messaggio appare come un’avvertimento a chi vorrebbe creare una nuova piazza Majdan.