Putin: l’Occidente ha “trascinato” la Finlandia nella Nato. Russia “Attaccare la Nato?”: Biden dice fesserie

Putin: Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden su un possibile attacco russo ai Paesi della Nato sono “una totale sciocchezza”. Ed ancora : “La Finlandia è stata “Trascinata nella Nato” dall’Occidente



È quanto ha detto Vladimir Putin in un’intervista al giornalista Pavel Zarubin, riportata da Ria Novosti, aggiungendo: “Penso che anche il presidente Biden lo capisca” e che afferma queste cose solo per “giustificare la sua politica errata nei confronti della Russia”. Ed ancora; gli Stati Uniti non siano “così interessati come pensavano 20 anni fa a infliggere una sconfitta strategica della Russia. “Non penso che questo sia nell’interesse nazionale degli stessi Stati Uniti”.

Ciò che ha affermato il presidente americano Joe Biden che la Russia potrebbe attaccare Paesi della Nato se vincesse la guerra in Ucraina, sono solo “fesserie”, per Putin, Biden vuole solo giustificare la sua politica perché la Russia “non ha nessun interesse a combattere la Nato, né geopolitico, né economico né militare”.

Per il presidente russo l’Occidente “ha trascinato la Finlandia nella Nato” ed ha annunciato un’ulteriore militarizzazione degli oltre 1300 chilometri di confine che condivide con il Paese scandinavo. “Non ci saranno problemi, perché noi creeremo un distretto militare di Leningrado e concentreremo una certa quantità di unità militari”. Poi ha aggiunto: “Abbiamo dispute territoriali con loro? Credo che tutte le dispute, comprese quelle territoriali della metà del secolo passato, le abbiamo risolte già da molto tempo”.

Le parole di Putin arrivano alla vigilia dell’accordo di difesa che la Finlandia domani firmerà con gli Stati Uniti per permettere loro un maggiore accesso alle zone di confine. Il patto renderà “l’organizzazione delle operazioni in tempo di pace più facili, ma soprattutto potrà essere vitale in caso di crisi”, ha dichiarato a ministra degli Esteri finlandese, Elina Valtonen.

La ristrutturazione del distretto militare di Leningrado è stata già decretata lo scorso 8 ottobre, e prevede il dispiegamento di militari e un incremento della militarizzazione della frontiera russa con la Finlandia. “Abbiamo sempre avuto le relazioni più amabili e cordiali finora – ha detto parlando dei rapporti con la Finlandia – e non li avremo perché creeremo il nuovo distretto militare di Leningrado e andremo a concentrare lì diverse unità”.

Infine Putin lancia un messaggio distensivo: “L’Occidente dovrà trovare un terreno comune con la Russia, perché della Russia deve tenere conto” e a sua volta Mosca è interessata ad avere buoni rapporti con i Paesi della Nato.