Putin: I metodi dell’Occidente per destabilizzare, i cosiddetti ‘colpi di stato’ sono ben noti, con la Russia non funzioneranno

“I Paesi occidentali credevano e credono di essere in grado di istigare conflitti interni nel nostro Paese. I metodi di destabilizzazione sono ben noti e le élite occidentali li hanno provati molte volte in molte regioni del mondo durante i cosiddetti ‘colpi di stato’. Tali ricette non hanno funzionato e, sono sicuro, non funzioneranno nei confronti della Russia”

Lo ha detto il Presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso al congresso di Russia Unita. “La Russia – ha aggiunto ancora Putin – non può, come altri Paesi, rinunciare alla sua sovranità in cambio di qualche salsiccia per diventare satellite di qualcuno”, riferendosi probabilmente all’Ucraina,”La nostra società, tutti i rami del potere e i livelli di governo hanno dato prova di maturità, fermezza e stabilita'”, ha sottolineato il presidente.

Infine Putin ha fatto appello alle “forze patriottiche” del Paese perché continuino i loro sforzi davanti ai “compiti storici” che attendono Mosca. “Con tutto il popolo russo, difendiamo la sovranità, la libertà, la sicurezza della Russia, tutto quello che ci è caro, la nostra storia, la nostra cultura, i nostri valori e le nostre tradizioni”, ha concluso.