Putin ricorda Berlusconi con un minuto di silenzio in piedi: “Era una personalità di portata mondiale”

“Perdonatemi, ma è morto Berlusconi. Ha fatto così tanto per migliorare le relazioni tra Russia e Nato. Era un uomo pieno di energia, una personalità di portata mondiale”

Queste le parole di Vladimir Putin, durante la sessione plenaria del Forum economico di San Pietroburgo. Il presidente russo ha voluto ricordare la scomparsa del l’ex premier italiano Silvio Berlusconi chiedendo alla platea di alzarsi in piedi per ricordare in silenzio l’ex presidente del consiglio italiano.