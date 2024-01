Putin: “Sanzione sono fallite, la Russia ha superato anche la Germania ed è la prima economia in Europa e la 5° al mondo”

La Russia è “pressata e strangolata da tutte le parti”, ma superando la Germania, è diventata la prima economia in Europa “in termini di parità di potere d’acquisto” e la quinta nel mondo

Lo ha detto Vladimir Putin al suo arrivo a Khabarovsk, nell’Estremo Oriente. Il presidente russo che è in piena campagna elettorale per le presidenziali del 17 marzo per il suo quarto mandato, ha affrontato anche temi economici. “Abbiamo superato l’intera Europa, ma pro capite dobbiamo ancora provarci. Pertanto c’è ancora qualcosa su cui lavorare”, ha osservato il capo dello Stato. Parlando con gli imprenditori, il presidente russo ha promesso che la crescita del PIL russo alla fine dell’anno sarà superiore al 4%. Il capo dello Stato russo ha poi affermato che l’aumento dei tassi da parte della Banca Centrale è temporaneo e “quando l’inflazione sarà contenuta, cambierà”.