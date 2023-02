Racalmuto. Malore improvviso mentre guida l’auto e sbatte contro un furgone: muore ex poliziotto 61enne

Ha impattato con la sua auto contro un furgone ed è morto ma la causa, prima dell’incidente stradale e poi del decesso sarebbero dovuti ad un improvviso malore



È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 febbraio, nella centralissima via Roma, a Racalmuto, in provincia di Agrigento. La vittima è Arcangelo Mattina, un poliziotto in pensione, di 61 anni. Secondo quanto al momento ricostruito l’uomo mentre era alla guida della sua auto, una Golf, sarebbe stato colto da malore improvviso, a causa del quale è andato a sbattere contro un furgone Fiat Iveco che lo precedeva.

Dopo l’impatto il 61enne è rimasto privo di sensi all’interno della vettura. I passanti hanno tentanto di soccorrerlo ed hanno chiamato i soccorsi, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e subito dopo i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del poliziotto in pensione. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione cittadina che sono coordinati dal comando compagnia di Canicattì.