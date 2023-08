Ragazzo ucciso con una fiocina dopo una lite stradale: assassino arrestato mentre fuggiva

Un ragazzo è stato ucciso con un colpo di fiocina al petto per aver difeso un amico padre di famiglia suo amico durante una lite stradale



È accaduto nel pomeriggio di ieri in via Cilea, a Sirolo, in provincia di Ancona. La vittima è un ragazzo di 23 anni, Klajdi Bitri, operaio di origini albanesi, ucciso da una fiocina sparatagli al petto con un fucile da sub, dal presunto assassino, un 30enne di origini algerine, che è stato arrestato alcune ore dopo a Falconara, mentre era in fuga.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressore era a bordo di una Opel Astra guidata da una donna, che si sarebbe infuriato con l’auto che lo precedeva, guidata da un uomo, che aveva a bordo la moglie e due bambini.

Alla rotatoria, dopo che la conducente dell’Opel Astra aveva più volte suonato alla vettura che lo precedeva, un gesto che forse era solo per chiedere di superare è stato interpretato male e l’uomo è sceso dall’auto e ha picchiato il conducente, un padre di famiglia che era in viaggio con moglie e bimbi piccoli. In sua difesa è intervenuto il 23enne, che sceso dall’auto che viaggiava dietro all’Opel Astra e che conosceva il padre di famiglia. A quel punto l’aggressore ha estratto dal suo portabagagli un fucile da pesca e ha trafitto il giovale al petto con una fiocina, uccidendolo sul colpo.

L’assassino è poi fuggito in auto prima dell’arrivo dei Carabinieri che dopo avre capito cosa era accaduto hanno allestito posti di blocco in tutta la provincia. Dalle testimonianze e dalle immagini della videosorveglianza i militari hanno individuto il fuggitivo a Falconara, dove vagava a dorso nudo imbracciando ancora quello che per gli inquirenti è l’arma del delitto. L’uomo che non sarebbe residente nella zona è stato arrestato e trasferito nella caserma dei Carabinieri di Osimo.