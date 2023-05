Ragusa. Ecco i nomi dei consiglieri comunali eletti divisi tra tra la maggioranza del sindaco Cassì e l’opposizione

Definito il nuovo consiglio comunale di Ragusa che sarà guidato per altri cinque anni, dal riconfermato sindaco Peppe Cassì

Alle liste che fanno parte della maggioranza del sindaco Cassì andranno17 consiglieri così suddivisi:

Lista Cassì sìndaco con il 27,96%: 8 consiglieri;

lista Partecipiamo Ragusa Futura con il 14,18%: 4 consiglieri

Due consiglieri ciascuno per Ragusa Prossima (8,40%) e Terra Madre (8,38%) e 1 alla lista De Luca per Ragusa (6,43).

Questi i consiglieri che vanno alle opposizioni.

Cinque consiglieri vanno alla coalizione di Schininà, così divisi:

al Pd con il 8,38%, vanno due consiglieri

GenerAzione Demos 6,89%: due consiglieri e 1 alla lista Territorio con il 5,92%.

Infine un consigliere va alla lista di Fratelli d’Italia 7,54%. e un consigliere al M5S 2050 con il 5.93%.

Questi gli eletti

MAGGIORANZA 17 CONSIGLIERI – assessori designati in prima battuta Giovanni Iacono, Giorgio Massari, Saverio Buscemi, Giovanni Gurrieri, Elvira Adamo.

Cassi sindaco 8 consiglieri: Gianni Giuffrida (1.017), Simone Digrandi (768), Federico Bennardo (655) , Elvira Adamo (454), Fabrizio Ilardo (450), Oriana La Licata (409), Catia Pasta (405), Marco Antoci (396), i primi dei non eletti sono Maria Grazia Criscione (393) e Sergio Schininà (392) Daniele Vitale 349)

Partecipiamo Ragusa Futura 4 consiglieri: Mario D’Asta (527), Rossana Caruso (477), Carla Mezzasalma (404), Giovanna Occhipinti (398)

Ragusa Prossima 2 consiglieri: Gianni Iurato (542) e Sebastiano Zagami (244)

Terra Madre 2 consiglieri Giovanni Gurrieri (456) e Marco Galifi (219); prima dei non eletti Maria Malfa (195)

De Luca per Ragusa: Saverio Buscemi (226), primo dei non eletti, Alberto Cilia (184)

Per le opposizioni 6 CONSIGLIERI

Giovanni Cultrera Fratelli d’Italia: Rocco Bitetti (209)

Sergio Firrincieli M5S: Sergio Firrincieli (275). Firrincieli era candidato sindaco.

Riccardo Schininà Territorio: Angelo La Porta (480)

Pd: Peppe Calabrese (601) che rientra dopo 5anni al comune e Mario Chiavola (577)

GenerAzione Demos: Gaetano Mauro (403) e Giuseppe Podimani (384)