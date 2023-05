Henry Kissinger, contro la retorica mainstreem: “La guerra non è colpa della Russia. Non è stato saggio invitare l’Ucraina nella Nato”

Parole pesanti come macigni pronunciate non da uno qualunque ma dall’ex storico segretario di Stato americano, Henry Kissinger: “Non è stato saggio combinare l’ammissione di tutti i Paesi dell’ex blocco orientale nella Nato con un invito all’Ucraina a entrarvi”



Henry Kissinger, storico ex segretario di Stato degli USA, conoscitore come pochi della politica internazionale, della quale è stato l’artefice per decenni, in occasione del suo centesimo compleanno avvenuto il 27 maggio scorso, ha rilasciato un’intervista a Die Zeit, che ha messo in imbarazzo gli Stati Uniti.

Kissinger, pur sostenendo “la resistenza dell’Ucraina e dell’Occidente” e che l’attacco russo “deve essere respinto”, non accusa Mosca di essere l’unica colpevole dello scoppio della guerra, ma la giustifica perché sarebbe stata costretta in risposta alle azioni della Nato. “Non è stato saggio combinare l’ammissione di tutti i Paesi dell’ex blocco orientale nella Nato con un invito all’Ucraina a entrarvi”, spiega l’ex segretario di Stato, aggiungendo che l’ingresso dell’Ucraina nella Nato costituisce un’operazione che sia Washington che Kiev vogliono assolutamente portare a termine. Di fatto Kissinger dice che Putin davanti alla minaccia ai suoi confini rappresentata dalla Nato, non ha avuto altra scelta.