Ragusa. Incendio di vaste proporzioni sta mettendo in difficoltà pompieri e soccorritori, ostacolati dalla zona impervia

Non si hanno notizie sulla natura dell’incendio, se accidentale o doloso, ma spinto dal forte vento si è rapidamente propagato e ha raggiunto Ibla, Cilone e le vallate circostanti

Secondo quanto si apprende dalle autorità, l’incendio si è innescato in contrada Scassale e poi il forte vento lo ha spinto verso la contrada Prato. Immediatamente i vigili del fuoco, gli uomini della forestale e il personale della protezione Civile , con l’aiuto dei mezzi a disposizione si sono messi al lavoro per spegnere le fiamme.

Purtroppo il forte vento nonostante l’impegno degli uomini in campo, ha continuato ad alimentare le fiamme modificandone anche la direzione e mettendo in pericolo diverse masserie e abitazioni nella zona, che per precauzione sono state evacuazione.

Con l’arrivo del buio le operazioni di spegnimento hanno subito un rallentamento, perché i mezzi aerei di notte non possono operare e le zone colpite, particolarmente impervie, sono difficili da raggiungere a piedi. Già alle prime luci dell’alba di questa mattina, le operazioni di spegnimento sono riprese regolarmente.

Foto e video di Salvo Bracchitta