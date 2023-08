Morte Yevgeny Prigozhin. Putin: “Un uomo di talento dal destino difficile, ha ottenuto grandi risultati”

Il presidente russo: “Wagner ha dato un contributo significativo alla lotta contro il nazismo in Ucraina. Lo ricordiamo, lo sappiamo e non lo dimenticheremo”

Dopo la morte di Yevgeny Prigozhin, capo della nota compagnia militare privata Wagner, avvenuta ieri a seguito di un disastro aereo, sul caso è intervenuto direttamente il Presidente russo Vladimir Putin.

Putin ha riferito che Prigozhin era tornato ieri dall’Africa e che ha incontrato alcuni funzionari governativi: “Il Comitato investigativo russo ha avviato un’indagine preliminare sullo schianto dell’aereo di Yevgeniy Prigozhin; sarà condotta in modo completo e portata a termine”, ha dichiarato il presidente russo durante un incontro con il capo ad interim della Repubblica Popolare di Donetsk, Denis Pushilin.

La perizia sul caso dello schianto dell’aereo di Prigozhin tuttavia richiederà tempo. Le forze dell’ordine continuano a lavorare sul luogo dell’incidente dell’Embraer nella regione di Tver. L’area è ancora delimitata. Secondo le prime ricostruzioni, l’aero sarebbe caduto a causa di una bomba piazzata sullo scafo dell’aereo che detonando lo ha fatto letteralmente spezzare in aria, rinnegata dunque da Mosca la primissima optesi circolata sui social che l’aero fosse stato abbattuto da un missile.

Intanto si moltiplicano i memoriali spontanei in tutta la Russia, dove la gente porta fiori e candere in memoria del Capo Wagner e degli uomini morti con lui ieri

Putin ha inoltre parlato del suo rapporto con l’uomo che venne definito “il cuoco del Cremlino”: il Presidente russo ha osservato che conosceva Prigozhin dai primi anni ’90 e lo descritto come un uomo d’affari di talento “un uomo dal destino difficile, che ha ottenuto grandi risultati”. Vladimir Putin ha anche espresso le sue condoglianze alle famiglie delle persone uccise nell’incidente aereo e detto che: “Wagner ha dato un contributo significativo alla lotta contro il nazismo in Ucraina. Lo ricordiamo, lo sappiamo e non lo dimenticheremo”.