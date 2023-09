Ragusa. Presentata questa mattina la 48esima edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea

Presentata questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Ragusa, la 48esima edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea, in programma dal 29 settembre al 1° ottobre 2023

La #FAM2023, organizzata dal Consorzio Interprovinciale Allevatori Ragusa, grazie al sostegno della Camera di Commercio del Sud Est e del Comune di Ragusa, della Regione Siciliana, con gli Assessorati all’Agricoltura e alle Attività Produttive, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA, anche quest’anno si pone l’obiettivo di rilanciare l’attenzione sul comparto agricolo e zootecnico che nell’isola rappresentano un’eccellenza. La manifestazione, prevede un ampio spazio dedicato all’agroalimentare, alla zootecnia, alla meccanizzazione, all’utensileria e al florovivaismo.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Peppe Cassì, sindaco di Ragusa, Giorgio Massari, in qualità di Assessore allo sviluppo economico del comune di Ragusa, Raffaele Falconieri, in rappresentanza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Gianni Campo, presidente del Consorzio Interprovinciale Allevatori Ragusa. Durante la conferenza sono intervenuti anche Calogero Fasulo, direttore di Coldiretti Sicilia sez. Ragusa e Siracusa. e Giorgio Ragusa per #progettonatura.