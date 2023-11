Ragusa. S.S. Messa con le suore Amici del Madagascar nella chiesa del Preziosissimo Sangue

Si è svolta ieri sera presso la chiesa del Preziosissimo Sangue di Ragusa una S.S. messa con le suore di “Amici del Madagascar “

Gli “Amici del Madagascar dei Monti Iblei”, è un’associazione nata nel 1998, che attualmente conta 11 gruppi missionari nelle 3 diocesi di Siracusa Ragusa e Noto e collabora con le suore del sacro Cuore di Ragusa e con le suore francescane dell’Immacolata di PALAGANO, presenti in Madagascar da oltre 55 anni, con l’obiettivo di realizzare progetti a sostegno dei bambini e del popolo malgascio con un attenzione particolare a sofferenti e malati.

In questo anno giubilare il gruppo festeggia il 25° anniversario e lo scorso aprile ha inaugurato in Madagascar, un centro maternità e un ambulatorio di primo soccorso nel villaggio di Belobaka gestito dalle suore del sacro Cuore di Ragusa. Si stratta di una casa accoglienza nel villaggio di MANAKARA e 11 case per insegnanti nel villaggio di ANALAVOKA con le suore francescane di Palagano. Lo scorso mese di ottobre è stato inaugurato a Imady anche un tubercolosario diretto dalle suore del sacro Cuore di Ragusa.

Grazie all’aiuto e al sostegno di tantissime persone il gruppo sta realizzando i progetti di adozione a distanza, le mense scolastiche, gli universitari e il progetto sanitario di sostegno a vari dispensari, oltre al centro maternità, al tubercolosario e al progetto di pronto soccorso nel distretto di Analavoka (grande come la Sicilia).

Don Luca Bandiera ringrazia tutti coloro che stanno aiutando il gruppo a realizzare questi sogni e li invita diventate “AMICI DEL MADAGASCAR”.