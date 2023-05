Raid russo sull’aeroporto ucraino di Khmelnitskiy: distrutti 5 caccia e la pista per gli F-16

Uno degli obiettivi principali di Mosca sono gli F-16 che tra qualche mese dovrebbero essere consegnati a Kiev e i russi si portano avanti con il lavoro e con un raid distruggono la pista dell’aeroporto Khmelnitskiy, pronta per gli F-16 e 5 caccia che erano in sosta

L’attacco russo è arrivato dal Mar Nero, da dove le navi hanno lanciato i temibilissimi missili Kalibr sull’aeroporto di Khmelnitskiy, rendendolo inagibile, oltre alla distruzione di 5 caccia che erano fermi sulla pista. Un duro colpo alle difese di Kiev.

Khmelnitskiy prima della guerra era un aeroporto civile e internazionale, poi è diventato completamente militare, quindi bersaglio privilegiato dei russi. I Cinque aerei da combattimento distrutti, pare fossero tra quelli modificati per utilizzare i missili Storm Shadow forniti dal Regno Unito. Nel raid sono andati distrutti anche alcuni depositi di munizioni e carburante.

Il raid dimostra che l’utilizzo degli F-16 potrebbe non essere una cosa così semplice come Zelensky crede, sia perché per utilizzarli ha bisogno di piste attrezzate, che inevitabilmente, come in questo caso, diventeranno facile bersaglio per i missili russi, e sia perché la distruzione dei costosissimi velivoli, oltre al danno economico, sono difficili da rimpiazzare anche per chi li ha forniti.