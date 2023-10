Razzo colpisce la dependance di un ospedale di Taba in Egitto: almeno 6 i feriti

Al momento non è chiaro chi abbia lanciato il razzo e se si stratta di azione deliberata o solo di un incidente

Almeno sei persone sono rimaste ferite da un razzo caduto nella notte su Taba, una cittadina egiziana al confine con Israele. Testimoni hanno riferito che il razzo ha colpito la dependance di un ospedale della città sul Mar Rosso, situata all’estremità nord-orientale del Sinai. Le immagini trasmesse sui media locali o via social network mostrano un edificio e diversi veicoli danneggiati nella zona circostante.

Secondo i media israeliani che citano la tv egiziana, le sei persone ferite dal razzo lanciato questa notte su Taba, sono state dimesse dall’ospedale, specificando che il missile o il razzo sarebbe caduto vicino a un edificio residenziale della città ed ha colpito diversi edifici che non sono crollati, oltre a diversi veicoli che sono rimasti danneggiati.

L’Egitto che nel conflitto israele-palestinese in corso è molto vicino ad Hamas, detiene l’unica apertura al mondo nella Striscia di Gaza che non sia in mano a Israele, al momento sta mediando tra palestinesi e israeliani, Incidenti di questo tipo quindi potrebbero in qualche modo in discussione questo ruolo.