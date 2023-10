Usa: Blinken “raschia il fondo del barile” e annuncia 150 milioni di dollari di aiuti militari a Kiev

“Gli Stati uniti annunciano oggi una nuova tranche di aiuti di armi ed equipaggiamento per l’Ucraina, per aiutarla a sostenere i progressi sul campo di battaglia e darle ulteriore slancio”

Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in un post sul social X annuncia l’invio di un nuovo pacchetto da 150 milioni di dollari all’Ucraina, per aiuti che includeranno armi ed apparecchiature. “La Russia ha iniziato questa guerra e potrebbe terminarla in qualsiasi momento ritirando le le sue forze dall’Ucraina e mettendo fine al brutale attacco”, ha aggiunto Blinken.

Il dipartimento di Stato precisa che il nuovo pacchetto di armi e equipaggiamento comprendono “difesa aerea, artiglieria, anti-tank e altre capacità che rafforzeranno ulteriormente la capacità dell’Ucraina di difendere il suo territorio contro l’offensiva russa mentre continua la sua controffensiva contro le forze russe”. In tutto il pacchetto “fornisce 150 milioni di armi ed equipaggiamento”.

I 150 milioni arrivano da finanziamenti già autorizzati, fanno sapere dalla Casa Biamca, come noto infatti, la Camera a maggioranza repubblicano ha bloccato le richieste del presidente Biden, che per l’Ucraina ha chiesto ben 60 miliardi di dollari, appare evidente quindi che i 150 milioni sono solo una goccia d’acqua utile solo a calmare il nervosismo di Zelensky, che contrariamente a quanto dichiarato da Blinken, sta perdendo ulteriori territori e l’inverno non è ancora arrivato.