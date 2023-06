Riappare Shoigu per la prima volta dopo l’ammutinamento fallito della Wagner

Il ministro della Difesa Sergei Shoigu riappare in pubblico mentre ispeziona le forze russe in Ucraina, dopo il tentativo di ribellione fallito del gruppo paramilitare Wagner

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu riappare in un video trasmesso dalla televisione di Stato russa, mentre visita le truppe in Ucraina, in quella che è la sua prima uscita pubblica dopo l’ ammutinamento della Wagner.

Shoigu non ha rilasciato dichiarazioni sulla ribellione guidata da Evgeny Prigozhin, ma – riporta Ria Novosti, citata dal Guardian – ha incontrato il generale Nikiforov, comandante del gruppo occidentale: “Il ministro – si legge – ha inoltre prestato particolare attenzione all’organizzazione degli aiuti alle truppe coinvolte nell’operazione militare speciale e alla creazione di condizioni per il dispiegamento sicuro del personale”.