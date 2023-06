Palma di Montechiaro. Con l’accetta tenta di colpite la moglie con la figlioletta in braccio: 34enne arrestato

Un 34enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato, in flagranza di reato, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, violazione di domicilio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché danneggiamento dell’autovettura di servizio: L’uomo avrebbe cercato di colpire la moglie che aveva in braccio la loro bambina con una accetta

E’ accaduto nella tarda serata di ieri a Palma di Montechiaro nell’agrigentino. P.S., di 34enne ha tentato di colpire la moglie che aveva in braccio la loro figlioletta di pochi anni, con un’accetta, donna, nonostante fosse terrorizzata, è riuscita a rifugiarsi a casa dei genitori, ma la fuga non ha fatto desistere il marito che non soltanto l’ha inseguita, ma ha fatto irruzione nella casa dei suoceri. L’uomo inoltre ha anche tamponato un’autovettura ferma e causato un incidente stradale a un incrocio.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato e il 34enne si è scagliato contro di loro e nella colluttazione due agenti sono rimasti feriti, riportando ferite giudicate guaribili in sette e 12 giorni. L’uomo ha anche danneggiato e l’auto di servizio. Alla fine il trentaquattrenne è stato arrestato e secondo le dichiarazioni rilasciate alla polizia dalla moglie, l’uomo farebbe uso di sostanze stupefacenti.