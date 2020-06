Ribera. Elezioni Amministrative: la Lega Salvini Premier trova l’accordo sulla candidatura di Mulè

La sezione di Ribera Lega Salvini Premier trova l’accordo in vista delle prossime amministrative e converge, unica lista col simbolo di partito, sulla candidatura di Mulè

Si è riunita ieri pomeriggio presso la Sala Convegni del comune di Ribera, la Lega Salvini Premier sezione di Ribera che ha organizzato un incontro con lo scopo di definire le posizioni del partito nel comune crispino in merito alle future elezioni amministrative che si svolgeranno il 4 ottobre.

“L’incontro, il primo a Ribera post lockdown, – fanno sapere dallo staff –ha registrato la convergenza di intenti tra gli esponenti del locale direttivo, rappresentato dal commissario cittadino Onofrio La Barbera, e i tanti sostenitori che hanno presenziato alla riunione e che hanno trovato l’accordo su un programma preciso.

La Lega a Ribera, sostanzialmente, sposerà il progetto di una coalizione di liste civiche che sostiene il candidato Alfredo Mulè, correndo con una propria lista che, quindi, attualmente è l’unica della coalizione a recare un simbolo di partito. Partito, è doveroso ricordarlo, presente sia a livello regionale in Sicilia che a livello nazionale dove, in tutti i sondaggi, si conferma primo in Italia”.