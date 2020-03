Ribera. Pace annuncia due casi di Coronavirus in città: sono in quarantena totalmente isolati in famiglia.

Il coronavirus arriva anche a Ribera, ad annunciarlo è stato il sindaco, che ha rassicurato i cittadini: “sono due e sono in quarantena, totalmente isolati in famiglia”

La notizia già circolava del pomeriggio, poi la conferma del primo cittadino, intesa a tranquillizzare la cittadinanza: si tratterebbe di due persone che si trovano in quarantena e sono stati totalmente isolati in famiglia. Al momento non si hanno molti particolari, ma la nuova ordinanza sindacale, potrebbe essere stata dettata anche in considerazione di questi due casi di contagio.

Queste le misure dell’ordinanza in sintesi:

sospensione del mercato settimanale;

chiusura dei circoli ricreativi, club e similari;

obbligo per tutti i pubblici esercizi ricadenti

all’interno del territorio comunale di somministrare caffè, bevande, alcolici etc. in contenitori monouso; obbligo per tutti gli esercizi commerciali e uffici pubblici e privati di procedere alla disinfezione periodica dei locali;

disinfezione degli uffici comunali e delle scuole.

La presente ordinanza prevede anche delle raccomandazioni per tutte quelle attività professionali e lavorative non contemplate dal DPCM dell’8 marzo 2020 e dalle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana nn. 3 e 4 dell’8 marzo 2020 e nella fattispecie per parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, odontoiatri, otorinolaringoiatri, fisioterapisti, etc., attività che non consentono in alcun modo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, invitandoli ad una chiusura precauzionale per almeno 14 giorni .

Si invita tutta la cittadinanza a visionare l’ordinanza n. 14 del 09.03.2020 pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: www.comune.ribera.ag.it