Ribera. Truffa telefonica ad una 75enne: le promettono facili gaudagni e lei versa online 410 mila euro

Una donna è stata truffata da ignoti: mediante la promessa di investimenti da cui avrebbe ricavato facili guadagni la convincono a versare online ben 410 mila euro



Una somma enorme, ben 410 mila euro sottratti a C. S. 75enne di Ribera, che ha abboccato ad una delle tante truffe on line. Ignoti si sono finti investitori online ed hanno convinto la donna ad effettuare diversi bonifici bancari a favore di ignoti che le promettevano che tramite investimenti online avrebbe avuto facili e cospicui guadagni. Tutto inizia nei primi mesi del 2021, quando la vittima riceve la prima telefonata da parte di una donna che ha cercato in tutti i modi e con varie chiamate, di convincerla ad effettuare un primo bonifico online di 200 euro, eseguito il quale la 75enne inizia a fidarsi ed a fare altri versamenti. Infine la truffatrice comincia a manifestare la propria difficoltà ad operare online, ma poi rassicura l’anziana e al suo posto fa subentrare altri complici. Sulla vicenda indagano i carabinieri della tenenza di Ribera.