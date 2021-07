Riconoscimento del Ministero Università e Ricerca di “Professore Onorario” al prof. Gaspare Gulotta

Importante riconoscimento del Ministero dell’Università e della Ricerca di “Professore Onorario” per il prof. Gaspare Gulotta, noto esperto in Chirurgia Generale e d’Urgenza del Dipartimento del Policlinico Universitario “Paolo Giaccone” di Palermo

La cerimonia ufficiale di conferimento del titolo di “Professore Onorario” con le motivazioni lette dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Fabrizio Micari avrà luogo giovedì 8 luglio presso Palazzo Chiaramonte Steri di Palermo.

Certamente è motivo di orgoglio e di estrema soddisfazione professionale per il festeggiato Gaspare Gulotta, originario di Santa Margherita di Belice – Città del Gattopardo – ricevere il riconoscimento, di prestigio anche per il Dipartimento di Chirurgia del Policlinico di Palermo, per il Policlinico e la facoltà di Medicina e Chirurgia, dell’Ateneo e per la Sicilia intera.



Per oltre 30 anni Gaspare Gulotta è stato Direttore dell’UOC di Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Giaccone di Palermo e Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistiche.

Ruoli importanti ha ricoperto il prof. Gulotta a livello nazionale ed europeo: la presidenza di numerose Società Scientifiche, tra cui la Società di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma, la Società di Patologia dell’Apparato Digerente e la Società dei Chirurghi Universitari, oltre che della Società Europea di Oncologia Comparata.

Durante la propria carriera universitaria e chirurgica, di oltre 40 anni Gulotta ha eseguito circa 40000 interventi di alto livello ed ha portato la chirurgia palermitana agli standard delle maggiori scuole chirurgiche internazionali, come attestato dalla partecipazione per diversi anni a sessioni di live surgery in diretta Mondiale.

Autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche su riviste Internazionali, ha coordinato le principali linee di ricerca sullo sviluppo delle tecniche chirurgiche più attuali ed innovative ed,insieme a gruppi Internazionali, ha contribuito all’identificazione e riconoscimento del ruolo delle cancer stem cells nella progressione dei tumori del colon retto.

Nel ruolo di Professore Ordinario con la propria attività didattica nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia ha contribuito alla formazione di diverse generazioni di medici. Da Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale e d’Urgenza ha continuato l’opera illuminata del Maestro, Prof. Antonino Rodolico, ed ha formato i chirurghi degli ultimi 20 anni, che in atto ricoprono ruoli apicali su tutto il territorio regionale.

Interverranno alla cerimonia la prof.ssa Giuseppina Campisi, Direttore del Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche, ed il prof. Davide D’Amico, Emerito dell’Università di Padova e chirurgo di fama Mondiale, storicamente legato alla scuola chirurgica Palermitana e tra i primi chirurghi Italiani ad eseguire il trapianto di fegato.

Dopo la laudatio del prof. D’Amico, seguirà un breve intervento del prof.Gulotta,che avrà il piacere di condividere con tutti i convenuti le emozioni e le esperienze del proprio percorso umano e professionale.

Attualmente è Direttore del Dipartimento di chirurgia Generale e d’Urgenza, Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Mininvasiva e dell’Obesità, Chirurgia Toracica, Chirurgia Geriatrica, Chirurgia dell’Uremico e dei Trapianti d’Organo presso il Policlinico Universitario “Paolo Giaccone” di Palermo. Nel 2007 è fondatore nonché Direttore della Scuola di riferimento Nazionale S.I.C. di Chirurgia Sperimentale con sede a Palermo, unica in Italia, grazie alla quale numerosi chirurghi, provenienti da tutta l’Europa, possono apprendere e sperimentare, anche con attività pratica, le nuove metodiche chirurgiche, le nuove tecnologie e i nuovi presidi.

Negli ultimi anni, ha concentrato la propria attività di studio soprattutto nella ricerca e nella tipizzazione delle cellule staminali di neoplasie del colon, della mammella, della tiroide; anche questi studi sono stati ampiamente documentati con pubblicazioni su riviste internazionali come “Cell”, “Stem Cell”, “Tyroid”, “Oncology”. In qualità di Relatore, ha partecipato a più di 250 Congressi Nazionali ed Internazionali.

