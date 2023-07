Riesi. Condannato a 11 anni per violenza sessuale, ai domiciliari perseguitava l’ex 33enne, che si suicida

Una 33enne si è tolta la vita, perché non ha retto alle persecuzioni dell’ex compagno. Cinque giorni fa, il 28 giugno, era andata a denunciare nuovamente per stalking l’uomo, già condannato a 11 anni per violenze sessuali ripetute, lesioni e minacce di morte

È accaduto nella mattinata di oggi a Riesi, in provincia di Caltanissetta. La vittima è una Adela Gabriela Lingurar di 33 anni di origini romene, che era stata legata sentimentalmente per qualche mese, nel 2020 a Razvan Birzoi un 26enne anche lui originario della Romania. La relazione però era costellata da violenze sessuali e maltrattamenti, tanto che la giovane aveva denunciato l’uomo, che era stato condannato in primo grado a 11 anni, pena confermata in appello, ma nel frattempo il 26enne aveva ottenuto i domiciliari.

Pochi mesi dopo – l’ultima sentenza risale ad aprile – la vittima aveva presentato la seconda denuncia alla Procura generale di Caltanissetta, dove ha descritto un nuovo quadro di minacce e vessazioni perpetrate dall’uomo. Ai racconti della 33enne aveva fatto seguito una nuova inchiesta della Procura: il pg Fabiola Furnari, valutando la pericolosità del 26enne, aveva chiesto e ottenuto l’aggravamento della misura cautelare per l’imputato. Del caso si occuperà adesso la Procura Nissena che accerterà l’effettivo funzionamento dei controlli che il 26enne era tenuto a rispettare