Roma. Crolla una palazzina forse per fuga di gas: tre persone estratte vive dalle macerie

L’ipotesi prevalente è della fuga di gas, dalle macerie i vigili del fuoco hanno estratto tre persone che poi hanno affidato al personale del 118

Secondo le prime notizie questa mattina intorno alle 8.30, una palazzina di due piani è crollata a seguito di un’esplosione in via dei Monti, a Canale Monterano, vicino a Roma. Tre persone sono state estratte dalla macerie e affidati al personale del 118 che li hanno trasportati in ospedale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e gli uomini della Protezione Civile, sono intervenuti anche i carabinieri e secondo le prime indagini l’esplosione sarebbe stata causata, molto probabilmente, da una fuga di gas.