Russia. Esplosione in una stazione di servizio del Daghestan: 27 mori e 102 feriti

Il bilancio provvisorio di un’esplosione in una stazione di servizio d ella città russa di Makhachkala nel Daghestan, è 27 mori tra cui tre bambini e 102 feriti

Lo ha dichiarato Sergey Mekilov, capo della regione del Daghestan, alla Tass. L’esplosione si è verificata “Alle 6:00 ora locale del 15 agosto, la tragedia ha ucciso 27 persone e lasciato 102 feriti”, ha detto il servizio stampa di Melikov.

Ancora da chiarire la cause dell’esplosione. Il ministero russo fa sapere che sono in corso i soccorsi per rimuovere le macerie e cercare potenziali sopravvissuti. Sul posto stanno lavorando squadre cinofile di ricerca e salvataggio. Inoltre, l’aereo Il-76 del ministero delle Emergenze è partito dall’aeroporto Zhukovsky di Mosca per trasportare i feriti all’ospedale.