L’ex presidente russo è convinto che la Russia sia abbastanza forte da raggiungere tutti gli obiettivi dell’operazione militare speciale e conseguire la pace in Ucrina alle proprie condizioni

La Russia è “abbastanza forte da raggiungere tutti gli obiettivi dell’operazione militare speciale nonostante debba affrontare uno scontro quasi diretto contro tutta la NATO”. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

Il politico russo ha inoltre tracciato parallelismi tra l’attuale conflitto e gli sviluppi che hanno avuto luogo nell’Ossezia meridionale nell’agosto 2008, quando Medvedev era Presidente della Russia: “L’intero sistema NATO sta quasi apertamente combattendo contro di noi. Siamo abbastanza forti da raggiungere tutti gli obiettivi dell’operazione militare speciale. Proprio come nell’agosto 2008, i nostri nemici saranno sconfitti e la Russia assicurerà la pace alle sue condizioni. Vittoria sarà nostra!” ha detto Medvedev, che fu presidente dal 2008 al 2012.

La scelta dell’8 agosto per Medvedev non è stata causale: proprio oggi nel 2008, la Russia invase la Georgia accusandola di aver organizzato un attacco armato notturno contro l’Ossezia meridionale, con lo scopo ufficiale di proteggere i civili della regione e imporre la pace. In cinque giorni di conflitto armato, più di mille persone persero la loro vite. Il 26 agosto 2008, dopo la vittoria militare russa, la Russia riconobbe l’indipendenza dell’Ossezia del Sud e dell’Abcasia, dove sono state stabilite basi militari russe.