“Come ora sappiamo, la Germania non è stata completamente de-nazificata, e questo sta diventando sempre più evidente in questi giorni. Se questo processo non viene fermato dal popolo tedesco, porterà a conseguenze terribili prima di tutto per la Germania stessa”

Lo ha detto ieri la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che in questi giorni partecipa al “Festival mondiale della Gioventù” a Sochi, in Russia, sulle coste nord-orientali del Mar Nero. Zakharova ha commentato le intercettazioni divulgate nei giorni scorsi in cui ufficiali tedeschi parlavano della fornitura di missili Taurus e di un “ponte a est”. Secondo Zakharova, citata dall’agenzia di stato Ria Novosti, i tedeschi “come ora sappiamo, non sono stati completamente denazificati… La cosa più mostruosa è che questo porterà (e questo è un fatto, si può verificare) se non si fa nulla, se questo processo non viene fermato dallo stesso popolo tedesco, prima di tutto, a conseguenze terribili per la Germania stessa”, ha detto Zakharova ai giornalisti a margine del Festival Mondiale della Gioventù.

Mosca nella giornata di ieri ha convocato l’ambasciatore tedesco presso il ministero degli Esteri russo, per chiarimenti sulla registrazione audio pubblicata dai media statali russi, che mostrava ufficiali dell’esercito tedesco discutere di come i missili da crociera a lungo raggio Taurus potrebbero essere utilizzati da Kiev contro le forze russe.