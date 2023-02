Russia sanziona beni occidentali per 150 miliardi di dollari: “Soldi di JPMorgan e Black Rock”

In un mondo multipolare le sanzioni non vengono emesse solo da USA e Europa e questo lo stanno capendo bene le grandi banche occidentali: le sanzioni russe mordono forte e 150 miliardi di dollari “occidentali” sono già dati per “persi” sotto le sanzioni di Mosca

Lo ha scritto recentemente Bloomberg: la Russia ha congelato i beni occidentali in suo possesso per un importo – stimato – di 150 miliardi di dollari. Si tratta di dividendi azionari, pagamenti di interessi su obbligazioni e qualsiasi altra cosa che gli investitori occidentali non abbiano venduto prima della guerra: fa tutto parte del mucchio di denaro che è stato intrappolato dalle sanzioni russe emesse in risposta a quelle occidentali.

Legalmente, – scrive Bloomberg – il denaro appartiene ad alcune delle più grandi case di investimento, come JPMorgan Asset Management, Schroders Plc e Black Rock Inc., ma privatamente la maggior parte riconosce che non c’è speranza di recupero.

Molti investitori hanno paura di dire di avere investimenti in Russia tra guerra e sanzioni, rendendo difficile calcolare l’importo esatto, tuttavia, tutti nell’ambiente ne parlano con una certa frustrazione, del resto le cifre in ballo sono tutto tranne che basse.

In una conferenza stampa questo mese, il governatore della banca centrale russa Elvira Nabiullina ha rifiutato di rivelare quanto denaro si trova nei conti bancari “speciali per non residenti”, noti come “Tipo C”, ma ha affermato che continuano a crescere.

Secondo Bloomberg, prima della guerra, gli investimenti stranieri in Russia erano sostanzialmente pari a circa 150 miliardi di dollari di azioni e titoli di stato, stando ai dati della Borsa di Mosca e della Banca di Russia.

“Dobbiamo essere cauti su ciò che possiamo dire ai nostri clienti”, ha commentato a Bloomberg Alexandra Morris, direttore degli investimenti presso l’asset manager norvegese Skagen AS. “Possiamo mostrare loro che questi sono i valori attualmente quotati, ma la probabilità che saremo in grado di accedervi è bassa, infatti potrebbero essere confiscati in qualsiasi momento”.

Da quanto si apprende, alcuni investitori occidentali stanno anche cercando assistenza legale per recuperare almeno solo una frazione del loro denaro. Grigory Marinichev, partner dello studio legale Morgan Lewis & Bockius di New York, ha detto di stare parlando con clienti che cercano “scappatoie tecniche” alle sanzioni di Mosca.

Una possibilità sarebbe un trasferimento in più fasi del denaro su conti simili detenuti da investitori che la Russia non classifica come “ostile”. Un altro tentativo potrebbe essere convertire i conti di “Tipo C” in pacchetti di titoli che potrebbero essere venduti a investitori non vincolati da sanzioni, tuttavia: “Tutte queste opzioni comporteranno sostanziali perdite” di denaro, ha detto Marinichev, aggiungendo che recuperare “qualcosa è meglio di niente”.