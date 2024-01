Sale sul cofano dell’auto in corsa del cugino per una “sfida” social: 18enne cade,viene travolto dal mezzo e muore

È salito in piedi sul cofano dell’auto guidata dal cugino con la macchina in movimento come fosse su una tavola da surf, per una sfida social, ma ha perso l’equilibrio, è caduto ed è morto dopo 9 giorni di agonia

La vittima è Lorenzo Pjetrushi, di origini albanesi di 18 anni, residente con la famiglia a Ormelle in provincia di Treviso, morto lunedì sera, 29 gennaio, dopo nove giorni di agonia in ospedale, a causa delle gravi lesioni riportate alla testa.

La tragedia è accaduta intorno alle 23 del 20 gennaio scorso, in via dello sport a Cimadolmo, provincia di Treviso. Lorenzo si trovava in compagnia di quattro coetanei, per festeggiare il compleanno del cugino, neo patentato. quando ha deciso di cimentarsi in un gioco folle. Il cugino eraalla guida di una Ford Focus, i tre amici dentro l’auto, mentre il 18enne è salito sul cofano, in piedi. Una “challenge” – come sono definite queste sfide in equilibrio sulla morte, pericolosamente diffuse tra i giovanissimi, che amano filmarsi con il cellulare mentre si cimentano in queste “prodezze” – che però è durata molto poco. Lorenzo poco dopo ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente sull’asfalto, per poi essere travolto dalla stessa auto guidata dal cugino.

I quattro ragazzo hanno chiamato i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza e un’auto medica, con i sanitari che constato la gravità delle lesione ha chiesto l’intrevento dell’elisoccorso. Il 18enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Treviso, dove le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. Poi dopo 9 giorni di agonia, il cuore di Lorenzo ha smesso di battere.