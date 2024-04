Salute & Benessere. Cistite: sintomi, cause e come curarla

La cistite è un’infiammazione della parete vescicale frequentemente provocata da un’infezione che colpisce le vie urinarie



La cistite colpisce prevalentemente la popolazione adulta, con una netta prevalenza nel sesso femminile: almeno il 30% delle donne, contro il 12% degli uomini, è stato affetto nel corso della vita da almeno un episodio di infezione delle vie urinarie.

Quali sono i tipi di cistite

Esistono diversi tipi di cistite, ciascuno con cause diverse:

cistite batterica, molto spesso causata dall’infezione da Escherichia coli;

cistite emorragica, che può presentarsi quando l’infezione coinvolge anche i capillari dei tessuti sottomucosi della vescica, provocando la comparsa di sangue nelle urine (ematuria);

cistite interstiziale, chiamata anche sindrome della vescica dolorosa, un’infiammazione cronica delle pareti della vescica;

cistite indotta da farmaci, in particolare da alcuni chemioterapici;

cistite indotta da radioterapia nella regione pelvica;

cistite da corpo estraneo, conseguente, per esempio, alla permanenza nell’uretra di un catetere urinario;

cistite indotta dall’esposizione ad alcune sostanze, che possono essere presenti in detergenti, cosmetici per l’igiene personale, spermicidi.

Quali sono le cause della cistite?

Come già accennato, esistono numerosi tipi di cistite, che possono avere diverse cause. Le più frequenti sono:

infezione batterica (cistite acuta batterica);

processi infiammatori cronici a livello vescicale, paragonabili un po’ alla gastrite cronica o colite cronica (Cistite conica abatterica, detta anche cistite ad urine sterili);

false cistiti, dove patologie come ad esempio la vulvodinia, la contrattura del pavimento pelvico, patologie neurologiche vengono scambiate e trattate come cistiti;

cistite post coitale, di causa post traumatica, su cui si instaura una sovrainfezione batterica.

Quali sono i sintomi della cistite?

I sintomi della cistite, che possono variare da soggetto a soggetto, in funzione anche della tipologia o causa della cistite, sono in genere riferiti come un bruciore o fastidio intimo.

Sintomi in genere della cistite sono rappresentati da:

difficoltà a urinare e dolore alla minzione (disuria e stranguria);

sensazione di dover continuamente andare ad urinare come se la vescica fosse sempre piena (tenesmo vescicale);

presenza di sangue nelle urine, che in caso di forti cistiti batteriche può portare ad una vera e propria cistite emorragica;

in caso di infezioni, si possono associare febbre, nausea e malessere generale.

Come si cura la cistite?

Per curare correttamente la cistite occorre prima individuarne le cause specifiche in modo da impostare un corretto iter diagnostico-terapeutico e ridurre le recidive.

Spesso il “fai da te” porta ad una cronicizzazione della situazione e a una maggior difficoltà successiva nel risolvere il quadro clinico.

Ecco i primi step da seguire per la corretta diagnosi:

urinocoltura con antibiogramma;

esame delle urine;

visita urologica.

Sarà lo specialista a impostare gli approfondimenti diagnostici ai quali poi seguirà il corretto iter terapeutico.

Nelle forme batteriche sicuramente l’antibiotico è necessario per debellare il germe specifico.

La regolarizzazione della funzione intestinale, terapie con integratori alimentari (d-mannosio, mirtillo rosso), miorilassanti ed esercizi specifici per il pavimento pelvico aiutano a ridurre le recidive, soprattutto in caso di cistiti non batteriche.

In caso di cistiti post coitali, l’uso di appositi prodotti lubrificanti durante il rapporto riduce il rischio di microlesioni e traumatismi vaginali.

Come prevenire la cistite

È possibile ridurre il rischio di infiammazioni alla vescica modificando alcune abitudini quotidiane e seguendo alcuni accorgimenti igienici:

bere 6-8 bicchieri di acqua al giorno;

urinare appena si avverte lo stimolo e svuotare completamente la vescica quando si urina;

urinare dopo un rapporto sessuale;

lavare le parti intime femminili con movimenti dalla vulva all’ano e non viceversa;

indossare biancheria di cotone e pantaloni non aderenti;

preferire la doccia al bagno; in caso di cistiti ricorrenti, non usare il diaframma come metodo contraccettivo ed evitare l’uso di spermicidi.

Cistite: quando preoccuparsi

È bene rivolgersi al proprio medico se:

i sintomi si protraggono per più di 3 giorni;

si manifestano disturbi come febbre, brividi e tremori;

si prova dolore al basso ventre o alla schiena;

ci sono tracce di sangue nelle urine.

La cistite nell’uomo

La cistite maschile è meno frequente di quella femminile, probabilmente per ragioni anatomiche. Le donne, infatti, hanno un’uretra più corta, quindi i batteri devono percorrere una distanza minore per raggiungere e infettare la vescica. Inoltre, l’apertura dell’uretra è più vicina al retto, quindi più esposta ai batteri presenti nelle feci che causano spesso le infezioni della vescica.

I sintomi della cistite nell’uomo sono gli stessi di quella femminile. In particolare, il più comune è la difficoltà a urinare, che si manifesta come dolore e bruciore durante la minzione, bisogno di urinare frequente e impellente, ma con fuoriuscita di piccole quantità di urina. Nei casi più gravi possono presentarsi anche dolore alle pelvi, febbre e tracce di sangue nelle urine.

Le cause più frequenti della cistite nell’uomo sono le infezioni batteriche, l’utilizzo per lunghi periodi di cateteri urinari, l’assunzione di farmaci chemioterapici, la radioterapia.

Se non trattata correttamente, la cistite maschile può evolvere in una prostatite batterica, ovvero un’infezione acuta della prostata causata dal passaggio dei batteri dall’uretra alla prostata.

La cistite in estate

L’estate è una stagione a elevato rischio di cistiti.

Le cause che incrementano tale rischio sono da ricercarsi principalmente in:

Disidratazione e sudore: il caldo fa sudare e perdere molti liquidi per via extra urinaria. La produzione di urina è quindi ridotta e di conseguenza l’effetto lavaggio svolto dall’urina durante la minzione per ridurre la carica batterica locale. Inoltre le urine sono più concentrate e acide e irritano di più durante il loro passaggio. Anche il sudore nelle zone intime causa una irritazione locale.

Il caldo e la proliferazione batterica: le temperature più alte favoriscono la proliferazione di batteri e funghi (come la Candida) aumentando quindi la potenziale carica batterica locale, sia di germi saprofiti che patogeni.

Perdita di minerali: con la sudorazione si perdono minerali preziosi per l’omeostasi (equilibrio) generale e del sistema immunitario. Accanto ad una sensazione di stanchezza o spossatezza da carenza di minerali si può avere una riduzione delle capacità immunitarie, con il conseguente sviluppo di germi patogenici.

Stitichezza: il cambio di alimentazione e di luoghi può alterare la normale funzione intestinale, favorendo la proliferazione di batteri e tossine patogene a livello vescicale.

Irritazione: sale-sole-costumi sintetici (spesso bagnati) di certo peggiorano l’irritazione delle parti intime. Nel periodo estivo se si è soggetti a cistite, è pertanto importante essere ben idratati (2-3 lt di acqua die) e utilizzare integratori alimentari ricchi di minerali. La regolarizzazione dell’intestino ed evitare di tenere addosso costumi bagnati sono altrettanto consigliabili.

