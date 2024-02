Salute & Benessere. Fondo tinta e ombretti, quanto possono essere pericolosi? Ecco i rischi con i cosmetici

Negli Usa ci sono stati 5000 segnalazioni di rischi legati all’uso dei cosmetici e la Food and drug administration mette nel mirino i Pfas, composti chimici non biodegradabili che aumentano la lucentezza del make-up

Fondo tinta, ombretti, rossetti e similari, sono di consumo quotidiano, ma secondo un rapporto della Food and drug administration, l’agenzia statunitense che si occupa della sicurezza dei farmaci e degli alimenti, possono essere pericolosi ed ha deciso di eseguire su questi prodotti controlli più stringenti. Allo scopo, ha varato una nuova normativa che prevede una particolare attenzione alla presenza e alle conseguenze dei cosiddetti Pfas sui cosmetici. Nello specifico, si tratta di sostanze chimiche “eterne”, in quanto non biodegradabili, presenti in molti prodotti di bellezza.

Ogni anno – ha fatto presente la Fda – vengono monitorate oltre 5 mila segnalazioni di reazioni avverse a creme, ombretti, rossetti, lozioni. Ma, probabilmente, sono soltanto la punta dell’iceberg. Ecco perché, d’ora in avanti, produttori e distributori avranno l’obbligo di rendere noti gli effetti collaterali seri entro 15 giorni all’Agenzia (finora le segnalazioni erano su base volontaria). Gli esperti, infatti, vogliono approfondire i reali effetti dei Pfas: l’esposizione a queste sostanze viene monitorata da tempo ed è già stata collegata a un aumento di rischio per l’insorgere di vari tumori, di diminuzione della fertilità e anche di possibili problemi neurologi nei bambini.

“Queste sostanze – ha spiegato Linda Katz della Fda – vengono aggiunte nei cosmetici per aumentare, ad esempio, la lucentezza dei prodotti di bellezza oppure sono il risultato dei processi di produzione”. Ora gli effetti collaterali da segnare dovranno includere una serie di eventi gravi, come incidenti che hanno messo in pericolo la vita del consumatore (o ne hanno, addirittura, causato la morte), la necessità di ricovero o di interventi chirurgici oppure forme di invalidità, comprese forme più blande, come piccole ustioni o perdita di capelli.