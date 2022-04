Salute & Benessere. L’ananas ha tante proprietà benefiche: ecco quali

Con l’arrivo della bella stagione e, in particolare del caldo, aumenta il desiderio di cibi freschi e la frutta si stagione dovrebbe essere tra questi



La frutta di stagione, fonte preziosissima di nutrienti, dovrebbe avere un posto preminente nell’alimentazione, ma purtroppo i dati evidenziano un trend negativo del consumo di frutta, con un calo del 40% del consumo negli ultimi cinquant’anni (il 30% della popolazione di età superiore ai 15 anni afferma di non consumare nessun tipo di frutta e solo quattro adulti su dieci consumano almeno un frutto al giorno).

Troverà posto sulle tavole degli italiani l’ananas, che sembra eserciti poco appeal sui nostri concittadini, al punto da non rientrare dei dieci frutti più consumati? Arancia, banana, mela, anguria, melone, mandarino, pera, pesca, kiwi e fragola, infatti sono tutti preferiti al frutto sudamericano.

L’ananas è un frutto tropicale di origine brasiliana, il cui nome significa “frutto eccellente.

Ma quali sono le proprietà benefiche dell’ananas?

Migliora la circolazione

L’ananas contiene bromelina (specie nel gambo), un enzima svolge un ruolo importante nell’aumento della fluidità del sangue, migliorando di conseguenza la circolazione sanguigna.

Ha azione antiossidante e immunostimolante

L’ananas è una fonte di vitamina C, che aiuta a proteggere le cellule dal danno ossidativo e favorisce il normale funzionamento del sistema immunitario.

Regola il transito intestinale e migliora la digestione

L’ananas fornisce al nostro organismo acqua e fibre, che svolgono un ruolo fondamentale per la funzionalità del colon e stimolano il transito intestinale, favorendo l’eliminazione delle tossine e i grassi in eccesso. Inoltre la bromelina aiuta a digerire e scomporre nello stomaco e nel pancreas le proteine degli alimenti, favorendo in questo modo la digestione.

Ha azione antimicrobica e antinfiammatoria

La bromelina, che come detto si concentra maggiormente nel gambo, ha proprietà antinfiammatorie ed antimicrobiche.

È ricco di Sali minerali

L’ananas contiene minerali come il magnesio, il fosforo e il ferro ma su tutti si distingue lo iodio. Tra le sue funzioni, lo iodio è necessario per trasformare gli alimenti in energia e stimola la normale produzione degli ormoni tiroidei.

Favorisce la perdita di peso

L’ananas è il frutto ideale da inserire in un programma alimentare per perdere peso, perche, come detto, aiuta la digestione delle proteine, regola il transito intestinale e può aiutare a ridurre il gonfiore addominale. Inoltre le sue fibre hanno un effetto saziante e aiuta a evitare la ritenzione idrica. Per il suo elevato contenuto di acqua ha poche calorie e carboidrati, per cui è perfetto per una dieta.

Migliora l’aspetto della pelle

Oltre alle sue proprietà benefiche per la salute, l’ananas migliora l’aspetto della pelle: l’idratazione ottenuta dal suo consumo rende la pelle più elastica e luminosa. Inoltre, essendo una fonte di vitamina C favorisce la formazione del collagene, importante per la funzione della pelle.

