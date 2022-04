Vittoria (RG). Si schianta con l’auto contro un muro in pietra: muore un 23enne, inutili soccorsi

Un tragico incidente autonomo si è verificato nella notte, un 23enne si è schiantato contro un muro ed è deceduto

È accaduto intorno alla 23 di era sera in cda Boscorotondo, nei pressi di fontana della volpe Boscopiano a Vittoria nel ragusano. La vittima è un giovane 23enne di origini rumene, ma da tempo residente a Vittoria. Secondo una prima ricostruzione, il 23enne era alla guida di una Ford Focus SW, quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un muro in pietra. Si tratterebbe di un incidente autonomo. Nel terribile impatto il giovane sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto il 23enne dalle lamiere dell’auto e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constarne il decesso . I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla Polizia stradale