Salute & Benessere. Un gel che promette di combattere la disfunzione erettile maschile

Arriva un farmaco da banco, quindi senza bisogno di prescrizione medica, che promette di risolvere il problema delle disfunzione erettile maschile, ma gli andrologi consigliano cautela

Il nuovo prodotto si chiama “Eroxon” e negli Stati Uniti è stato autorizzato per la commercializzazione come farmaco da banco. Si tratta di un gel topico da impiegare nel trattamento della disfunzione erettile. La società farmaceutica Futura Medical, che ha sviluppato il prodotto, ha annunciato che la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio per la vendita da banco del gel e negli USA è acquistabile senza la necessità di una prescrizione medica.

Cauto il commento di Alessandro Palmieri, Presidente della Società Italiana di Andrologia (Sia): “Ogni novità come questa è benvenuta da una società come la Sia che si occupa del benessere e delle terapie più adatte per l’uomo, ma è difficile potersi pronunciare in via definitiva prima di avere letto tutti gli studi e di avere l’approvazione europea”.

La FDA ha confermato che a Eroxon è stata concessa una classificazione “de novo”, un indizio della considerazione del gel come un prodotto del tutto nuovo. “La FDA ha fissato uno standard molto elevato nella valutazione dell’efficacia e della sicurezza dei dispositivi medici classificati come de novo. Sono lieto che abbiamo raggiunto questo standard “, ha dichiarato James Barder, amministratore delegato di Futura Medical, in un comunicato stampa .

Secondo quanto riportato dalla CNN, un portavoce di Futura Medica ha detto che l’Eroxon sarebbe già disponibile in Belgio e nel Regno Unito, dove una confezione da quattro di Eroxon costerebbe circa 24,99 dollari.

“Non abbiamo ancora dettagli specifici sui prezzi USA poiché il prezzo sarà determinato in ultima analisi dal partner che lancerà Eroxon negli Stati Uniti”, ha aggiunto il portavoce. Anche la tempistica di quando Eroxon sarà disponibile sugli scaffali dei negozi negli Stati Uniti dipende da quel partner, ma alcuni analisti finanziari prevedono che il prodotto potrebbe essere lanciato nel 2025.

Nel bugiardino del prodotto è spiegato che il gel viene fornito in un tubo monodose e deve essere applicato sulla testa del pene per 15 secondi prima del rapporto sessuale. Il produttore inoltre afferma che può aiutare gli utenti a ottenere un’erezione entro 10 minuti dall’applicazione.

“Molti pazienti non vogliono terapie sistemiche – aggiunge il Presidente degli andrologi – con pillole o iniezioni, ma appunto qualcosa di locale come uno spray un gel o una lozione che tra l’altro con il massaggio contribuisce anche a una prima fase nei preliminari, entrando a far parte del gioco e dell’attività sessuale”

“Nel caso dell’Eroxon – conclude Palmieri – si tratta di un gel a base di etanolo che agisce in genere come vasodilatatore, ma come dicevo è necessario attendere una più approfondita disamina degli studi.”

