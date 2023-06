Podolyak: “la delegazione africana è venuta solo per chiedere lo stop al mandato di arresto per Putin”

La delegazione dei leader africani, venuta ieri 16 giugno a Kiev per presentare un piano di pace, in realtà “era interessata solo a sospendere il mandato di arresto di Vladimir Putin, da parte della Corte penale internazionale”

Lo ha detto Mykhailo Podolyak, consigliere dell’ufficio presidenziale ucraino, citato dai media ucraini all’indomani della visita. Podolyak, – come riporta Unian – ritiene che la delegazione dei paesi africani sia venuta a Kiev solamente per chiedere la sospensione del mandato di cattura del presidente russo Vladimir Putin della Corte penale internazionale. “C’è un punto che li preoccupa e per il quale, credo, siano venuti”, ha dichiarato parlando del mandato della Cpi che i leader africani – a suo dire – intendevano come “piccolo passo” verso l’inizio di un percorso di dialogo.

Il consigliere dell’ufficio presidenziale ucraino ha sottolineato che “attualmente l’unico vero piano per porre fine alla guerra è rappresentato dalla formula di pace dell’Ucraina, mentre il resto sono varie opzioni di resa”.