Biden, “cestina” proposta Germania: “Kiev per entrare nella Nato deve rispettare tutti gli standard”

“L’Ucraina deve rispettare gli stessi standard delle altre nazioni per essere parte della Nato”

Lo ha affermato il presidente americano Joe Biden ai reporter, ma appare la risposta alla proposta avanzata dal ministro della Difesa tedesco Pistorius durante l’incontro informale esteri di Oslo tenutosi ieri, tramite il segretario della Nato Stoltenberg.

Il ministro tedesco, ha proposto di bypassare il Piano d’azione per l’adesione (Membership Action Plan, o Map), ovvero il programma che aiuta i Paesi che aspirano ad entrare nella Nato a raggiungere gli standard necessari in termini di qualità delle istituzioni e dello Stato di diritto, tra i cui parametri, c’è che il Paese richiedente non deve essere in guerra.

Inoltre Biden ha aggiunto che “E’ totalmente irresponsabile” per la Russia dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia.