Santa Ninfa (TP). Si schiantano contro un muro di cemento di un ponte: due donne muoiono sul colpo

Un tragico incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di ieri nel trapanese: due anziane donne sono decedute dopo essersi schiantate con l’auto contro un muro di cemento che sorregge un ponte

È accaduto introno alle 17,15, sulla Strada comunale n. 3 all’altezza “Cuba”, a Santa Ninfa, in provincia di Trapani. Le vittime sono due sorelle: Margherita Grimaldi di 74 anni e Maria Grimaldi, 77 anni. Secondo una prima ricostruzione , ma le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, le due donne viaggiavano a bordo dello loro auto e stavano raggiungendo un appezzamento di terreno, quando la conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e urtando un palo, per poi schiantarsi contro il muro in cemento che sorregge un ponte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelvetrano che hanno estratto dalle lamiere una della due donne, l’altra nel violento impatto è stata sbalzata fuori dall’auto, oltre agli uomini del 118 che nulla hanno potuto fare per le due donne se non costarne il decesso. I rilievi per stabilire le cause dell’incidente sono stati eseguiti dai Carabinieri.