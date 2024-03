Santa Venerina (CT). Giuseppe si schianta contro un muro e muore a 34 anni: inutile l’intervento del 118

Ancora un incidente stradale mortale sulle strade siciliane, un 34enne è deceduto dopo essersi schiantato contro un muro

L’incidente si è verificato sabato sera a Santa Venerina, lungo la via Provinciale. La vittima è Giuseppe Rapisarda, 34 anni, dipendente dal 2018 di una ditta di Catania come capo furgone responsabile per il trasporto ed il montaggio di mobili. Secondo quanto ricostruito, il giovane era alla guida della sua Golf, quando, arrivato a pochi passi da casa, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il muro, l’impatto è stato violentissimo e il 34enne sarebbe deceduto sul colpo. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso.