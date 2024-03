Ambasciata russa: in Italia hanno votato 4.500 russi. A Roma è stata un grande festa

Oltre 4.500 russi hanno votato in Italia per le elezioni presidenziali russe nei seggi elettorali allestiti a Roma, Milano, Genova e Palermo, riferisce l’ambasciata russa sui social network

Solo a Roma hanno votato 1.560 persone, si legge in un post pubblicato nella notte, secondo cui in giornata l’attesa per entrare nella missione diplomatica e votare è arrivata a cinque ore, “con una coda che si estendeva su diverse strade”. Nessun riferimento all’affluenza attorno mezzogiorno come segnale di protesta, ma in un video si vedono cittadini russi a Roma che fanno la fila fuori dall’ambasciata per votare alle elezioni presidenziali, tra ritratti di Putin e pupazzi di Masha e Orso, tutto in un clima di festa. A Milano hanno votato 2.247 elettori. Altri 532 e 196 rispettivamente a Genova e Palermo