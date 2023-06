Scala dei Turchi: turista 41enne colta da malore improvviso, muore dopo due giorni in ospedale

Non ce l’ha fatta la turista romana 41enne che era stata colta da infarto due giorni fa mentre in vacanza nella Scala dei Turchi

Nel primo pomeriggio di lunedì scorso, una turista romana di 41 anni, mentre si trovava, insieme al fratello, sulla nota spiaggia della Scala dei Turchi è stata colta da un malore improvviso.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e i sanitari arrivati sul posto hanno tentato tutte le manovre per tenerla in vita, poi hanno trasportata in elisoccorso la donna, che era andata in arresto cardiocircolatorio, all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove è stata e ricoverata in gravi condizioni in Rianimazione. Purtroppo dopo due giorni nonostante le cure dei medici la donna è morta. La salma è stata consegnata ai familiari e verrà trasferita a Roma dove sabato si terranno i funerali.