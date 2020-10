Sciacca. 23 e 25 ottobre Meeting Fijet su “Turismo Enogastronomico delle Eccellenze del Made in Sicily”

Il 23 e 25 ottobre 2020 nel rispetto delle norme anti Covid 19 all’hotel Torre del Barone di Sciaccamare. Si terrà un Meeting Fijet su “Turismo Enogastronomico delle Eccellenze del Made in Sicily”

Presenti Gaetano Armao, vicepresidente della Regione Sicilia, e Giacomo Glaviano, presidente Fijet Italia che consegneranno ai familiari di Antonio Mangia, presidente di Aeroviaggi scomparso prematuramente lo scorso anno, una Targa di Riconoscimento per il grande contributo apportato al turismo in Sicilia, a Sciaccamare in particolare, trasformata in polo turistico-termale d’eccellenza, punto di riferimento a livello internazionale.



La cerimonia di apertura del meeting venerdì 23 ottobre ore 16:00 con il consueto saluto, lo Show Cooking a cura degli chef selezionati dalla scuola “Disciples Escoffier International” guidata da Giovanni Montemaggiore con la vetrina espositiva dei prodotti tipici artigianali di Sicily Target Excellence.

Domenica 25 ottobre ore 10:00 si parlerà di “Turismo enogastronomico delle eccellenze del Made in Sicily” con la giornalista-scrittrice, gastronoma e storica della cucina Anna Martano, Toti Piscopo Amministratore Logos Comunicazione e Immagine e Laura Arcilesi Soleventi&Tour. Concluderà il Vicepresidente della Regione Gaetano Armao.

Nella circostanza – sottolinea Glaviano – verrà consegnata una targa commemorativa della Fijet ai familiari dell’imprenditore Antonio Mangia, alla Signora Floriana e i figli Marcello, Giuseppe, Marco e Tiziana, che hanno preso la gestione di Aeroviaggi per proseguire l’opera iniziata dal tour operator siciliano, autorevole e brillante figura carismatica, grande testimone ed esempio del fare impresa.