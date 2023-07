Sciacca. A fuoco il Fondo Borsellino e l’ex mulino Saccense: vigili fuoco, Protezione civile e forze dell’ordine al lavoro

Il caldo, l’incuria e forse anche la mano dell’uomo, hanno provocato due incendi in due zone di Sciacca: le maestranze sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme

Il primo incendio è divampato nel Fondo Borsellino, il secondo nell’ex mulino Saccense, ubicato nella zona della Marina, tra via Mulini e via Gaie di Garaffe, in stato di totale abbandono ormai da diversi anni. Il video è stato postato su Facebook da Calogero Scandaglia

I due incendi si sono verificati proprio mentre i vigili del fuoco era impegnati a spegnare le fiamme in un ovile a Menfi, quindi allertati sono tornati a Sciacca.Sul posto anche gli uomini della Protezione Civile comunale e i vigili del fuoco di Santa Margherita e della Forestale accorsi a dare man forte ai colleghi, oltre alle forze dell’ordine che hanno diretto il traffico