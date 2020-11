Sciacca. Al via corso per aspiranti volontari della Croce Rossa Italiana

“Ogni cittadino preparato nel saper applicare le “Manovre Salvavita”, sarà in grado di Salvare una Vita Umana”

Domenica 29 novembre 2020 presso la sede della Croce Rossa Italiana Unità Territoriale di Sciacca in via S. Catarina (accanto la Scuola Media Scaturro), avrà inizio il corso base per “Aspiranti Volontari”.

“Ogni volta che attiviamo un nuovo corso – afferma il Presidente Dott. Enzo Vita – notiamo con grande sorpresa che i partecipanti oltre ad essere motivati ed entusiasti, mostrano grande sensibilità sui temi riguardanti le “Manovre Salvavita”.

Oggi più che mai, considerato il periodo storico che stiamo vivendo, si sente una forte necessità nell’ aiutare il Prossimo con la CONSAPEVOLEZZA che ogni cittadino preparato nel saper applicare le “Manovre Salvavita”, sarà in grado di Salvare una Vita Umana”.