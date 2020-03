Sciacca. Ancora un tampone positivo e un altro contagiato da coronavirus, ora il totale tocca quota 20

C’è un nuovo caso di positività a Sciacca ed adesso i contagiati salgono a 20

Non c’è un attimo di tregua a Sciacca, man mano che arrivano gli esiti dei tamponi il numero dei contagiati aumenta. Il sindaco di Sciacca Francesca Valenti, come il solito post sulla sua pagina facebook, ha comunicato un nuovo caso di positività: “#celafaremo Ho promesso notizie immediate. Mi è stato appena comunicato che un altro nostro concittadino è risultato positivo al tampone per Coronavirus”.

La situazione è allarmante, è inutile ripetere che bisogna rispettare le regole e restare a casa è davvero importante.