Sciacca. Con il caldo è un “tana libera tutti”, tra ieri ed oggi assembramenti e fruizione spiagge senza mascherine

I saccensi si sono stufati dei provvedimenti restrittivi anticoronavirus, e dopo mesi di città deserta e popolazione rintanata in casa, la tanto attesa “fase 2” è stata colta come un ritorno alla “normalità” per tanti cittadini, anche se così non dovrebbe essere

Ieri pomeriggio la polizia è dovuta intervenire per porre fine ad un assembramento di persone in via Allende alla Perriera, oggi numerosi lettori ci segnalano spiagge saccensi – sopratutto a Lido – frequentate da fruitori che non rispettano le distanze di sicurezza e spesso non indossano neppure le mascherine. C’è voglia di normalità a Sciacca, e il caldo soffocante di questi giorni non aiuta certo a restare in casa.

Sul tema è intervenuto oggi il consigliere Salvatore Monte: “Quello che accade nelle ultime giornate dimostra come la “fase 2” non sia stata ben recepita dalla popolazione. C’è una esigenza urgente: occorre dare informazioni chiare alla città”.

Per il consigliere d’opposizione: “Non esiste, da parte dell’amministrazione, un palese vademecum che informi l’intera nostra cittadina sui comportamenti da adottare in questa fase delicatissima. Auspichiamo da parte dell’amministrazione la redazione di un elenco dettagliato di cosa è possibile fare e cosa, ovviamente no. È, inoltre, opportuno fare chiarezza su orari e su metodi di fruizione delle eventuali strutture attualmente aperte al pubblico. L’associazione politico culturale “Sciacca al centro” che ho il piacere di rappresentare in consiglio comunale, è pronta a sostenere la fase di diffusione mediatica, oggi totalmente carente, delle informazioni utili per chi, giornalmente, si riaffaccia alla quotidianità.

Non per fare polemica ma anche la regione Siciliana, dopo l’emissione della sua stessa ordinanza, ha sentito esigenza di emanare una circolare esplicativa per dare ulteriori chiarimenti alla popolazione”.

Di seguito la Circolare n.13 del 6 maggio 2020 (Clicca)