Sciacca, continuano gli eventi “solo a pagamento”: 35 euro per Piovani, sull’amministrazione piove vergogna

Ormai è chiaro: Sciacca supera di lunghezza qualsiasi città turistica “per soli abbienti” e si piazza al primo posto (senza avere il turismo però). Quest’estate o paghi per te e per la tua famiglia oppure stai a casa a guardare la tv, per l’amministrazione “giovane” di Fabio Termine gli spettacoli devono essere tutti a pagamento

Di solito si dice che le amministrazioni dovrebbero andare incontro ai propri cittadini. Andare incontro anche nei momenti di relax quando le amministrazioni dovrebbero offrire ai propri cittadini un momento di allegria e spensieratezza.

La stagione estiva sta per volgere al termine ed il bilancio provvisorio è catastrofico. Presenze turistiche ridotte al lumicino, operatori turistici che aspettano il sindaco al varco ed un programma estivo fatto solo da eventi rigorosamente a pagamento. Dal teatro alla musica senza tralasciare il cabaret. Tutto a pagamento.

È già alle porte la nuova edizione di “Azzurro food”, la decima. Da dieci anni a questa parte nessuna edizione ha lasciato veramente il segno. La notizia del giorno è la presenza di un concerto, all’interno del programma del festival dedicato, forse, alla valorizzazione del pesce azzurro, del noto pianista e compositore Nicola Piovani.

Una scelta degna di nota riservata ad un pubblico di élite che potrà sborsare 35 euro per avere un biglietto non numerato dentro l’atrio del comune. Come è ammissibile tutto questo? Ma il primo cittadino non riesce a comprendere che occorrerebbe anche regalare qualcosa alla città?

Il comune sembra ormai una succursale delle società che organizzano gli eventi estivi nel corso dell’estate. Attendiamo la fine del cartellone per stilare un nostro personale bilancio ma se gli intendimenti dell’amministrazione sono questi abbiamo ormai rasentato la vergogna.