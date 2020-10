Sciacca. Coronavirus, ancora contagi, ci sono altri due positivi un 16enne e un 80enne: salgono a 38 i contagiati

Sciacca ogni giorno che passa si conferma sempre più la città con più contagiati dell’agrigentino: ci sono due nuovi contagi che portano il totale a 38 oltre alla 68enne che è deceduta

Ogni giorno che passa il numero dei contagiati aumenta e cosa ancora più grave, in questa seconda ondata epidemica al momento non si registrano guariti. Ieri mattina al numero dei nuovi malati si sono aggiunti altri due medici che ora sono tre ed in serata l’Asp ha provveduto a comunicare che un ottantenne e un sedicenne, figlio di una persona che era risultata positiva già nei giorni scorsi, sono stati colpiti dal Covid. Il totale adesso è di 38 contagiati ed un decesso e si pera che la giornata odierna ci risparmi un aggiornamento in alto di questa classifica.