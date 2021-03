Sciacca, Covid. Sindaco firma ordinanza: scuole chiuse, no a stazionamenti e mercato settimanale

Interventi di disinfestazione e disinfezione dei locali degli istituti scolastici di Sciacca dal 15 al 17 marzo, ma non solo

Con 96 casi di Covid accertati (dato di ieri), il sindaco Francesca Valenti oggi ha firmato un’ordinanza di misure restrittive valide fino al 6 aprile.

Nello specifico, l’ordinanza prevede: “il divieto di stazionamento per le persone dal lunedì alla domenica, dalle ore 7 fino alle ore 22, in tutte le strade, piazze e luoghi pubblici della città; E’ comunque fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali leggitimamente aperti, che dovranno indicare all’esterno degli stessi il numero massimo di clienti che possono essere contemporaneamente presenti all’interno (dei locali)”.

“Il divieto di stazionamento per le persone dal lunedì al sabato dalle ore 7 fino alle ore 15 davanti le entrate e le uscite dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, nei quali le autorità hanno consentito l’apertura e/o la didattica in presenza. E comunque fatta salva la possibilità di fermarsi davanti gli accessi degli istituti scolastici per il tempo strettamente necessario per lasciare e/o prendere lo scolaro, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste all’art. l del D.P.C.M.”



Sempre riguardo alle scuole, un’ordinanza del sindaco ha disposto interventi di disinfestazione e disinfezione dei locali degli istituti scolastici della città di Sciacca. Il provvedimento dà mandato al responsabile del Settore Ecologia e Ambiente del Comune di Sciacca di procedere con gli interventi nelle scuole di ogni ordine e grado (e relativi plessi distaccati) di cui si dispone la chiusura dal 15 al 17 marzo 2021.

Infine, l’ordinanza dispone la “sospensione del Mercato settimanale, previsto nella giornata del sabato e ubicato nel Quartiere San Michele, a far data dal 13 marzo c.a. e fino al 06 aprile 2021, con esclusione dei rivenditori di generi alimentari, e il divieto per tutti commercianti ambulanti su aree pubbliche non residenti nella città di Sciacca di accedere e sostare sul territorio comunale con i propri mezzi fino alla data del 06 aprile 2021″.